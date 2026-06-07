Тест ПДД о развороте: в каком случае разрешен маневр
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водители красного и синего автомобилей намерены развернуться возле железнодорожного переезда. Кто из них нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля намерен развернуться за железнодорожным переездом, а водитель синего автомобиля собрался выполнить такой же маневр до переезда.
Согласно пункту 10.7 (а) ПДД, на железнодорожных переездах разворот запрещен. Но водители и не собираются его выполнять именно на переезде.
Разворот в изображенной ситуации был бы невозможен только в случае наличия сплошной линии разметки между полосами.
Правильный ответ №4
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