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Главная Авто Тест ПДД о развороте: в каком случае разрешен маневр

Тест ПДД о развороте: в каком случае разрешен маневр

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 19:45
Тест ПДД о развороте: в каком случае разрешен маневр
Схема движения транспортных средств возле переезда. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водители красного и синего автомобилей намерены развернуться возле железнодорожного переезда. Кто из них нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

Водитель красного автомобиля намерен развернуться за железнодорожным переездом, а водитель синего автомобиля собрался выполнить такой же маневр до переезда.

Согласно пункту 10.7 (а) ПДД, на железнодорожных переездах разворот запрещен. Но водители и не собираются его выполнять именно на переезде.

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Разворот в изображенной ситуации был бы невозможен только в случае наличия сплошной линии разметки между полосами.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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