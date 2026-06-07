Тест ПДД о развороте: в каком случае разрешен маневр

Схема движения транспортных средств возле переезда. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водители красного и синего автомобилей намерены развернуться возле железнодорожного переезда. Кто из них нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен развернуться за железнодорожным переездом, а водитель синего автомобиля собрался выполнить такой же маневр до переезда.

Согласно пункту 10.7 (а) ПДД, на железнодорожных переездах разворот запрещен. Но водители и не собираются его выполнять именно на переезде.

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Разворот в изображенной ситуации был бы невозможен только в случае наличия сплошной линии разметки между полосами.

Правильный ответ №4

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