Тест ПДР: чи порушує водій, повертаючи ліворуч

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водію червоного автомобіля повернути ліворуч зображеною на малюнку траєкторією?

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено. Дозволено, якщо немає зустрічних авто.

Розбір задачі

На залізничному переїзді транспортні засоби зупинилися, щоб дати дорогу потягу. Водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, але для цього йому потрібно спочатку обʼїхати чорне авто.

Читаємо пункт 11.3 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об’їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

Водію червоного авто потрібно дочекатися, коли буде дозволений проїзд залізничної колії. Тоді машини перед ним рушать прямо й він зможе без обгону повернути ліворуч.

Правильна відповідь

№2

