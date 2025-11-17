Відео
Відео

Тест ПДР про поворот ліворуч — чи порушує водій

Тест ПДР про поворот ліворуч — чи порушує водій

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 19:45
Оновлено: 18:06
Тест ПДР: чи порушує водій, повертаючи ліворуч
Так можна? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водію червоного автомобіля повернути ліворуч зображеною на малюнку траєкторією?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.
  3. Дозволено, якщо немає зустрічних авто.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволено виконати поворот ліворуч?

На залізничному переїзді транспортні засоби зупинилися, щоб дати дорогу потягу. Водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, але для цього йому потрібно спочатку обʼїхати чорне авто.

Читаємо пункт 11.3 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об’їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

Водію червоного авто потрібно дочекатися, коли буде дозволений проїзд залізничної колії. Тоді машини перед ним рушать прямо й він зможе без обгону повернути ліворуч.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
