Тест ПДД: нарушает ли водитель, поворачивая налево

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю красного автомобиля повернуть налево по изображенной на рисунке траектории?

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено. Разрешено, если нет встречных авто.

Разбор задачи

На железнодорожном переезде транспортные средства остановились, чтобы уступить дорогу поезду. Водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, но для этого ему нужно сначала объехать черное авто.

Читаем пункт 11.3 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении, при отсутствии сплошной линии дорожной разметки или соответствующих дорожных знаков выезд на полосу встречного движения возможен только для обгона и объезда препятствия или остановки или стоянки у левого края проезжей части в населенных пунктах в разрешенных случаях, при этом водители встречного направления имеют преимущество".

Водителю красного авто нужно дождаться, когда будет разрешен проезд железнодорожного пути. Тогда машины перед ним двинутся прямо и он сможет без обгона повернуть налево.

Правильный ответ

№2

