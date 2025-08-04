Тест ПДР: хто порушує правила на залізничному переїзді

Тест ПДР на залізничному переїзді — хто порушує правила
Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 07:35
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила, виконуючи розворот, у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
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Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
Водій білого авто має намір розвернутися після перетину залізничного переїзду, а водій синього планує розвернутися до переїзду.
Читаємо пункт 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється:
- на залізничних переїздах;
- на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
- у тунелях;
- за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
- на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
- на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" або 5.30 "Зона для розвороту".
Обидва водії виконують розворот не на переїзді.
Правильна відповідь
№5
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