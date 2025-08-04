Тест ПДР: хто порушує правила на залізничному переїзді

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила, виконуючи розворот, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Водій білого авто має намір розвернутися після перетину залізничного переїзду, а водій синього планує розвернутися до переїзду.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" або 5.30 "Зона для розвороту".

Обидва водії виконують розворот не на переїзді.

Правильна відповідь

№5