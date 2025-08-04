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Головна Авто Тест ПДР на залізничному переїзді — хто порушує правила

Тест ПДР на залізничному переїзді — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 07:35
Тест ПДР: хто порушує правила на залізничному переїзді
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила, виконуючи розворот, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила?

Водій білого авто має намір розвернутися після перетину залізничного переїзду, а водій синього планує розвернутися до переїзду.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

  • на залізничних переїздах;
  • на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  • у тунелях;
  • за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  • на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" або 5.30 "Зона для розвороту".

Обидва водії виконують розворот не на переїзді.

Правильна відповідь

№5

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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