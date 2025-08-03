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Головна Авто Каверзний тест ПДР — чи можна виконати обгін без порушень

Каверзний тест ПДР — чи можна виконати обгін без порушень

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 11:45
Тест ПДР з каверзою: чи можна виконати обгін без порушень
Є порушення? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволено водієві білого автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо авто попереду рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи можна виконати обгін?

Водій білого автомобіля має намір обігнати чорну машину, яка рухається попереду. Переривчаста розмітка на дорозі не забороняє такий маневр.

Але на ділянці встановлено знак 3.25 "Обгін заборонено", який забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

При цьому під знаком встановлена табличка 7.12. "Ожеледиця". Це означає, що дія знаку 3.25 поширюється лише на зимовий період, коли проїзна частина може бути слизькою.

Ситуація на дорозі відбувається явно не взимку, тому виконати обгін водієві білого авто нічого не заважає.

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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