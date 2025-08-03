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Главная Авто Каверзный тест ПДД — можно ли выполнить обгон без нарушений

Каверзный тест ПДД — можно ли выполнить обгон без нарушений

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 11:45
Тест ПДД с подвохом: можно ли выполнить обгон без нарушений
Есть нарушение? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача на знание дорожных знаков. Разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если авто впереди движется со скоростью менее 30 км/ч.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи можна виконати обгін?

Водитель белого автомобиля намерен обогнать черную машину, которая движется впереди. Прерывистая разметка на дороге не запрещает такой маневр.

Но на участке установлен знак 3.25 "Обгон запрещен", который запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

При этом под знаком установлена табличка 7.12. "Гололед". Это означает, что действие знака 3.25 распространяется только на зимний период, когда проезжая часть может быть скользкой.

Ситуация на дороге происходит явно не зимой, поэтому выполнить обгон водителю белого авто ничего не мешает.

Правильный ответ

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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