Швидкий тест ПДР: чи дозволений обгін

Можна обігнати? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про обгін. Чи дозволений водієві зеленого автомобіля обгін червоної машини у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволений. Заборонений.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій синього автомобіля зупинився на краю дороги та увімкнув аварійну сигналізацію. Тому водій червоної машини виконує об’їзд синього авто в межах своєї смуги без виїзду на зустрічну. Водночас нетерплячий водій зеленого автомобіля має намір обігнати червону машину.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін транспортного засобу, який здійснює обгін або навіть об’їзд, заборонено.

Правильна відповідь

№2

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