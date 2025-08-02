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Головна Авто Експрес-тест ПДР — чи дозволений обгін

Експрес-тест ПДР — чи дозволений обгін

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 11:25
Швидкий тест ПДР: чи дозволений обгін
Можна обігнати? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про обгін. Чи дозволений водієві зеленого автомобіля обгін червоної машини у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Дозволений.
  2. Заборонений.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволено виконати обгін водію зеленого авто?

На ділянці дороги водій синього автомобіля зупинився на краю дороги та увімкнув аварійну сигналізацію. Тому водій червоної машини виконує об’їзд синього авто в межах своєї смуги без виїзду на зустрічну. Водночас нетерплячий водій зеленого автомобіля має намір обігнати червону машину.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін транспортного засобу, який здійснює обгін або навіть об’їзд, заборонено.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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