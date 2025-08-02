Швидкий тест ПДР: чи дозволений обгін

Експрес-тест ПДР — чи дозволений обгін
Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 11:25
Можна обігнати? Малюнок: Exist.ua
Задача з теми про обгін. Чи дозволений водієві зеленого автомобіля обгін червоної машини у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Реклама
Читайте також:
Варіанти відповіді
- Дозволений.
- Заборонений.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій синього автомобіля зупинився на краю дороги та увімкнув аварійну сигналізацію. Тому водій червоної машини виконує об’їзд синього авто в межах своєї смуги без виїзду на зустрічну. Водночас нетерплячий водій зеленого автомобіля має намір обігнати червону машину.
Згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін транспортного засобу, який здійснює обгін або навіть об’їзд, заборонено.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама