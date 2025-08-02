Быстрый тест ПДД: разрешен ли обгон

Экспресс-тест ПДД — разрешен ли обгон
Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 11:25
Можно обогнать? Рисунок: Exist.ua
Задача по теме об обгоне. Разрешен ли водителю зеленого автомобиля обгон красной машины в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
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Варианты ответа
- Разрешен.
- Запрещен.
Разбор задачи
На участке дороги водитель синего автомобиля остановился на краю дороги и включил аварийную сигнализацию. Поэтому водитель красной машины выполняет объезд синего авто в пределах своей полосы без выезда на встречную. В то же время нетерпеливый водитель зеленого автомобиля намерен обогнать красную машину.
Согласно пункту 14.6 ПДД обгон транспортного средства, осуществляющего обгон или даже объезд, запрещен.
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
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