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Главная Авто Экспресс-тест ПДД — разрешен ли обгон

Экспресс-тест ПДД — разрешен ли обгон

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 11:25
Быстрый тест ПДД: разрешен ли обгон
Можно обогнать? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме об обгоне. Разрешен ли водителю зеленого автомобиля обгон красной машины в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Разрешен.
  2. Запрещен.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволено виконати обгін водію зеленого авто?

На участке дороги водитель синего автомобиля остановился на краю дороги и включил аварийную сигнализацию. Поэтому водитель красной машины выполняет объезд синего авто в пределах своей полосы без выезда на встречную. В то же время нетерпеливый водитель зеленого автомобиля намерен обогнать красную машину.

Согласно пункту 14.6 ПДД обгон транспортного средства, осуществляющего обгон или даже объезд, запрещен.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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