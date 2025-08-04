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Тест ПДД на железнодорожном переезде — кто нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 07:35
Тест ПДД: кто нарушает правила на железнодорожном переезде
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила, выполняя разворот, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила?

Водитель белого авто намерен развернуться после пересечения железнодорожного переезда, а водитель синего планирует развернуться до переезда.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

  • на железнодорожных переездах;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в тоннелях;
  • при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" или 5.30 "Зона для разворота".

Оба водителя выполняют разворот не на переезде. 

Правильный ответ

№5

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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