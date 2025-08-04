Тест ПДД: кто нарушает правила на железнодорожном переезде

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила, выполняя разворот, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Водитель белого авто намерен развернуться после пересечения железнодорожного переезда, а водитель синего планирует развернуться до переезда.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в тоннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" или 5.30 "Зона для разворота".

Оба водителя выполняют разворот не на переезде.

Правильный ответ

№5