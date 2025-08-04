Тест ПДД: кто нарушает правила на железнодорожном переезде

Тест ПДД на железнодорожном переезде — кто нарушает правила
Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 07:35
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила, выполняя разворот, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
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Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
Водитель белого авто намерен развернуться после пересечения железнодорожного переезда, а водитель синего планирует развернуться до переезда.
Читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в тоннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" или 5.30 "Зона для разворота".
Оба водителя выполняют разворот не на переезде.
Правильный ответ
№5
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