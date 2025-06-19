Тест ПДР: чи може водій взяти пасажира на трамвайних коліях

Тест ПДР на трамвайних коліях — чи може водій взяти пасажира
Задача з теми про зупинку та стоянку транспортних засобів. Чи дозволено водієві червоного автомобіля зупинитися для посадки пасажирки у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, якщо це не створить перешкод для трамвая.
- Заборонено.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля має намір зупинитися на трамвайній колії, що розташована на одному рівні з проїзною частиною, аби взяти пасажирку.
Читаємо пункт 15.8 ПДР:
"На трамвайній колії попутного напрямку, розташованій ліворуч на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, дозволяється зупинка лише для виконання вимог цих Правил, а на розташованих біля правого краю проїзної частини — лише для посадки (висадки) пасажирів чи виконання вимог цих Правил. У цих випадках не повинно створюватись перешкод для руху трамваїв".
Водій червоного авто має намір зупинитися на колії зустрічного напрямку яка розташована від нього ліворуч, тобто намагається порушити правила.
Правильна відповідь
№3
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