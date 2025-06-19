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Головна Авто Тест ПДР на трамвайних коліях — чи може водій взяти пасажира

Тест ПДР на трамвайних коліях — чи може водій взяти пасажира

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 06:45
Тест ПДР: чи може водій взяти пасажира на трамвайних коліях
Хто порушує? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про зупинку та стоянку транспортних засобів. Чи дозволено водієві червоного автомобіля зупинитися для посадки пасажирки у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо це не створить перешкод для трамвая.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій посадити пасажира на трамвайних коліях?

Водій червоного автомобіля має намір зупинитися на трамвайній колії, що розташована на одному рівні з проїзною частиною, аби взяти пасажирку.

Читаємо пункт 15.8 ПДР:

"На трамвайній колії попутного напрямку, розташованій ліворуч на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, дозволяється зупинка лише для виконання вимог цих Правил, а на розташованих біля правого краю проїзної частини — лише для посадки (висадки) пасажирів чи виконання вимог цих Правил. У цих випадках не повинно створюватись перешкод для руху трамваїв".

Водій червоного авто має намір зупинитися на колії зустрічного напрямку яка розташована від нього ліворуч, тобто намагається порушити правила.

Правильна відповідь

№3

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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