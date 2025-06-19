Тест ПДД: может ли водитель взять пассажира на трамвайных путях

Кто нарушает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке транспортных средств. Разрешено ли водителю красного автомобиля остановиться для посадки пассажирки в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если это не создаст помех для трамвая. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен остановиться на трамвайных путях, расположенных на одном уровне с проезжей частью, чтобы взять пассажирку.

Читаем пункт 15.8 ПДД:

"На трамвайных путях попутного направления, расположенных слева на одном уровне с проезжей частью для движения нерельсовых транспортных средств, разрешается остановка только для выполнения требований настоящих Правил, а на расположенных у правого края проезжей части — только для посадки (высадки) пассажиров или выполнения требований настоящих Правил. В этих случаях не должно создаваться препятствий для движения трамваев".

Водитель красного авто намерен остановиться на пути встречного направления, который расположен от него слева, то есть пытается нарушить правила.

Правильный ответ

№3

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