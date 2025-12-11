Тест ПДР для розумних водіїв: хто має поступитися

Тест ПДР на світлофорі — хто має поступитися
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи повинні ви дати дорогу зустрічному автомобілю у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "Правила Дорожнього Руху України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Зобовʼязані дати дорогу.
- Маєте проїхати першим.
Розбір задачі
Ви повертаєте ліворуч за зеленою стрілочкою у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі. Згідно з пунктом 16.9 ПДР, під час руху на перехресті в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків.
Але це не стосується водія зустрічного автомобіля, який виїжджає з двору, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона".
Читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!