Тест ПДР на світлофорі — хто має поступитися

Дата публікації: 11 грудня 2025 07:35
Тест ПДР для розумних водіїв: хто має поступитися
Хто останній? Малюнок: "Правила Дорожнього Руху України, автомобілі, дороги"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи повинні ви дати дорогу зустрічному автомобілю у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Правила Дорожнього Руху України, автомобілі, дороги".

Варіанти відповіді

  1. Зобовʼязані дати дорогу.
  2. Маєте проїхати першим.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи маєте ви пропустити зустрічне авто?

Ви повертаєте ліворуч за зеленою стрілочкою у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі. Згідно з пунктом 16.9 ПДР, під час руху на перехресті в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків.

Але це не стосується водія зустрічного автомобіля, який виїжджає з двору, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона".

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
