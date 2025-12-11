Тест ПДД для умных водителей: кто должен уступить

Тест ПДД на светофоре — кто должен уступить
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Должны ли вы уступить дорогу встречному автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Обязаны уступить дорогу.
- Должны проехать первым.
Разбор задачи
Вы поворачиваете налево по зеленой стрелочке в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале. Согласно пункту 16.9 ПДД, при движении на перекрестке в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
Но это не касается водителя встречного автомобиля, который выезжает со двора, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги - велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Правильный ответ
№2
