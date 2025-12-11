Тест ПДД для умных водителей: кто должен уступить

Кто последний? Рисунок: "Правила Дорожного Движения Украины, автомобили, дороги"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Должны ли вы уступить дорогу встречному автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Правила Дорожного Движения Украины, автомобили, дороги".

Варианты ответа

Обязаны уступить дорогу. Должны проехать первым.

Разбор задачи

Вы поворачиваете налево по зеленой стрелочке в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале. Согласно пункту 16.9 ПДД, при движении на перекрестке в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Но это не касается водителя встречного автомобиля, который выезжает со двора, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги - велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Правильный ответ

№2

