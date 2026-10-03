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Головна Авто Тест ПДР на складному перехресті: кому поступиться червоне авто

Тест ПДР на складному перехресті: кому поступиться червоне авто

Ua ru
3 жовтня 2026 19:40
Тест ПДР з трамваєм на перехресті: хто кого пропускає
Траєкторії руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Трамвай та маршрутний автобус їдуть прямо, а червона машина повертає ліворуч. Кому має поступитися водій автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

  1. Трамваю.
  2. Маршрутному автобусу.
  3. Трамваю і маршрутному автобусу.
  4. Має проїхати першим.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Трамвай та маршрутний автобус перебувають на головній дорозі, про що свідчить знак пріоритету 2.3 "Головна дорога". Але це не має жодного значення, адже на перехресті працює світлофор.

Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету.

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Для водія червоного авто горить основний зелений сигнал світлофора. Для трамвая та автобуса горить основний червоний, але увімкнена зелена стрілка прямо у додатковій секції.

Відповідно до пункту 16.9 ПДР, під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків.

Отже, водій червоного автомобіля не зобов'язаний нікого пропускати та проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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