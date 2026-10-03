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Главная Авто Тест ПДД на сложном перекрестке: кому уступит дорогу красное авто

Тест ПДД на сложном перекрестке: кому уступит дорогу красное авто

Ua ru
3 октября 2026 19:40
Тест по ПДД с трамваем на перекрестке: кто кого пропускает
Траектории движения транспортных средств на перекрёстке. Рисунок: Керманич

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Трамвай и маршрутный автобус едут прямо, а красная машина поворачивает налево. Кому должен уступить дорогу водитель автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

  1. Трамваю.
  2. Маршрутному автобусу.
  3. Трамваю и маршрутному автобусу.
  4. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Трамвай и маршрутный автобус находятся на главной дороге, о чем свидетельствует знак приоритета 2.3 "Главная дорога". Но это не имеет никакого значения, ведь на перекрестке работает светофор.

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Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

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Для водителя красного автомобиля горит основной зеленый сигнал светофора. Для трамвая и автобуса горит основной красный, но включена зеленая стрелка прямо в дополнительной секции.

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В соответствии с пунктом 16.9 ПДД, при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Следовательно, водитель красного автомобиля не обязан никого пропускать и проедет перекресток первым.

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Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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