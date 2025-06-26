Тест ПДР: хто за ким проїде складне перехрестя

Кого пропускає таксі? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому повинен поступитися дорогою водій жовтого таксі у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамваю та червоному автомобілю. Трамваю та синьому автомобілю. Синьому автомобілю. Трамваю. Червоному автомобілю. Має поступитися усім. Має проїхати першим.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водії трамвая та червоного автомобіля повертають ліворуч, а водії таксі та синьої машини проїжджають прямо.

Таксист не зобовʼязаний поступатися водієві синього автомобіля, адже останній знаходиться на другорядній дорозі, про що свідчить знак 2.1 "Дати дорогу". При цьому таксі, червоне авто та трамвай перебувають на головній дорозі, згідно зі знаком 2.3 "Головна дорога".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином водій таксі зобов'язаний дати дорогу трамваю, адже вони знаходяться на рівнозначних дорогах, де перевагу завжди має трамвай.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто, водій червоного автомобіля, який повертає ліворуч, має дати дорогу таксі, що проїжджає прямо.

Отже, водій таксі зобов'язаний поступитися дорогою лише трамваю.

Правильна відповідь

№4

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