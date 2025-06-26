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Главная Авто Тест ПДД на сложном перекрестке — кто за кем проедет

Тест ПДД на сложном перекрестке — кто за кем проедет

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 06:45
Тест ПДД: кто за кем проедет сложный перекресток
Кого пропускает такси? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель желтого такси в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Трамваю и красному автомобилю.
  2. Трамваю и синему автомобилю.
  3. Синему автомобилю.
  4. Трамваю.
  5. Красному автомобилю.
  6. Должен уступить дорогу всем.
  7. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Тест з ПДР: кого пропускає водій таксі на перехресті?

На нерегулируемом перекрестке водители трамвая и красного автомобиля поворачивают налево, а водители такси и синей машины проезжают прямо.

Таксист не обязан уступать водителю синего автомобиля, ведь последний находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 2.1 "Уступить дорогу". При этом такси, красное авто и трамвай находятся на главной дороге, согласно знаку 2.3 "Главная дорога".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему равнозначной дорогой, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом водитель такси обязан уступить дорогу трамваю, ведь они находятся на равнозначных дорогах, где преимущество всегда имеет трамвай.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть, водитель красного автомобиля, который поворачивает налево, должен уступить дорогу такси, проезжающему прямо.

Следовательно, водитель такси обязан уступить дорогу только трамваю.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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