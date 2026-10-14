Складний тест ПДР на перехресті: хто кого пропускає

Тест ПДР на складному перехресті: який порядок роз’їзду
Задача з теми про проїзд перехресть транспортними засобами. Автобус та синій автомобіль повертають ліворуч, червона машина повертає праворуч, а ви рухаєтеся прямо. Як ви проїдете перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Поступитеся автобусу.
- Поступитеся автобусу та синьому автомобілю.
- Поступитеся обом транспортним засобам.
- Проїдете першим.
Розбір задачі
Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", ви та водій червоного автомобіля перебуваєте на другорядних дорогах, а отже, зобов’язані пропустити автобус та синє авто, які рухаються головними (пункт 16.11 ПДР).
Водій червоного автомобіля перебуває на другорядній дорозі, але наближається до вас з правого боку, тому йому також потрібно дати дорогу.
Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.
Правильна відповідь №3
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