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Головна Авто Тест ПДР на складному перехресті: який порядок роз’їзду

Тест ПДР на складному перехресті: який порядок роз’їзду

Ua ru
14 жовтня 2026 20:40
Складний тест ПДР на перехресті: хто кого пропускає
Схема руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть транспортними засобами. Автобус та синій автомобіль повертають ліворуч, червона машина повертає праворуч, а ви рухаєтеся прямо. Як ви проїдете перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Поступитеся автобусу.
  2. Поступитеся автобусу та синьому автомобілю.
  3. Поступитеся обом транспортним засобам.
  4. Проїдете першим.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", ви та водій червоного автомобіля перебуваєте на другорядних дорогах, а отже, зобов’язані пропустити автобус та синє авто, які рухаються головними (пункт 16.11 ПДР).

Водій червоного автомобіля перебуває на другорядній дорозі, але наближається до вас з правого боку, тому йому також потрібно дати дорогу.

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Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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