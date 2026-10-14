Складний тест ПДР на перехресті: хто кого пропускає

Схема руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть транспортними засобами. Автобус та синій автомобіль повертають ліворуч, червона машина повертає праворуч, а ви рухаєтеся прямо. Як ви проїдете перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Поступитеся автобусу. Поступитеся автобусу та синьому автомобілю. Поступитеся обом транспортним засобам. Проїдете першим.

Розбір задачі

Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", ви та водій червоного автомобіля перебуваєте на другорядних дорогах, а отже, зобов’язані пропустити автобус та синє авто, які рухаються головними (пункт 16.11 ПДР).

Водій червоного автомобіля перебуває на другорядній дорозі, але наближається до вас з правого боку, тому йому також потрібно дати дорогу.

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Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: