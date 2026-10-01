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Головна Авто Тест ПДР про розворот на перехресті: яка траєкторія дозволена

Тест ПДР про розворот на перехресті: яка траєкторія дозволена

Ua ru
1 жовтня 2026 20:40
Тест з ПДР: назвіть дозволені траєкторії розвороту на перехресті
Червоне авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій червоного автомобіля збирається виконати розворот на перехресті, для чого йому пропонують дві траєкторії: по ближній або дальній дузі. Який з варіантів дозволений водієві у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише траєкторія А.
  2. Лише траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 2.1 "Дати дорогу" та знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" (у вигляді стрілки праворуч).

Знак 5.7.1 інформує про напрямок руху на перехрещуваній дорозі та забороняє лише поворот ліворуч, щоб виключити рух проти потоку. Але він не забороняє виконання розвороту безпосередньо на перехресті.

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Згідно з пунктом 10.4 ПДР, радіус виконання розвороту в межах перехрестя не регламентується, якщо водій не виїжджає за його межі.

Обидві траєкторії А та Б проходять у межах перехрестя, тому водій може обрати будь-яку зручну та безпечну траєкторію.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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