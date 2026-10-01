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Главная Авто Тест ПДД о развороте на перекрестке: какая траектория разрешена

Тест ПДД о развороте на перекрестке: какая траектория разрешена

Ua ru
1 октября 2026 20:40
Тест по ПДД: назовите допустимые траектории разворота на перекрестке
Красная машина на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель красного автомобиля собирается выполнить разворот на перекрестке, для чего ему предлагают две траектории: по ближней или дальней дуге. Какой из вариантов разрешен водителю в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только траектория А.
  2. Только траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Перед перекрестком установлены дорожный знак 2.1 "Уступить дорогу" и знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (в виде стрелки вправо).

Знак 5.7.1 информирует о направлении движения на пересекаемой дороге и запрещает только поворот налево, чтобы исключить движение против потока. Но он не запрещает выполнение разворота непосредственно на перекрестке.

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Согласно пункту 10.4 ПДД, радиус выполнения разворота в пределах перекрестка не регламентируется, если водитель не выезжает за его пределы.

Обе траектории А и Б проходят в пределах перекрестка, поэтому водитель может выбрать любую удобную и безопасную траекторию.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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