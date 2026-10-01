Тест по ПДД: назовите допустимые траектории разворота на перекрестке

Тест ПДД о развороте на перекрестке: какая траектория разрешена
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель красного автомобиля собирается выполнить разворот на перекрестке, для чего ему предлагают две траектории: по ближней или дальней дуге. Какой из вариантов разрешен водителю в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только траектория А.
- Только траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлены дорожный знак 2.1 "Уступить дорогу" и знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (в виде стрелки вправо).
Знак 5.7.1 информирует о направлении движения на пересекаемой дороге и запрещает только поворот налево, чтобы исключить движение против потока. Но он не запрещает выполнение разворота непосредственно на перекрестке.
Согласно пункту 10.4 ПДД, радиус выполнения разворота в пределах перекрестка не регламентируется, если водитель не выезжает за его пределы.
Обе траектории А и Б проходят в пределах перекрестка, поэтому водитель может выбрать любую удобную и безопасную траекторию.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: