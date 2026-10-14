Сложный тест ПДД на перекрестке: кто кого пропускает

Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков транспортными средствами. Автобус и синий автомобиль поворачивают налево, красная машина поворачивает направо, а вы движетесь прямо. Как вы проедете перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ приводят Новини.LIVE со ссылкой на канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Уступите дорогу автобусу. Уступите дорогу автобусу и синему автомобилю. Уступите обоим транспортным средствам. Проедете первым.

Разбор задачи

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", вы и водитель красного автомобиля находитесь на второстепенных дорогах, а значит, обязаны пропустить автобус и синий автомобиль, которые движутся по главной дороге (пункт 16.11 ПДД).

Водитель красного автомобиля находится на второстепенной дороге, но приближается к вам с правой стороны, поэтому ему также нужно уступить дорогу.

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Согласно пункту 16.12 ПДД, на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.

Правильный ответ № 3

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