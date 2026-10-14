Сложный тест ПДД на перекрестке: кто кого пропускает

Тест ПДД на сложном перекрестке: каков порядок разъезда
Задача по теме о проезде перекрестков транспортными средствами. Автобус и синий автомобиль поворачивают налево, красная машина поворачивает направо, а вы движетесь прямо. Как вы проедете перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ приводят Новини.LIVE со ссылкой на канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Уступите дорогу автобусу.
- Уступите дорогу автобусу и синему автомобилю.
- Уступите обоим транспортным средствам.
- Проедете первым.
Разбор задачи
Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", вы и водитель красного автомобиля находитесь на второстепенных дорогах, а значит, обязаны пропустить автобус и синий автомобиль, которые движутся по главной дороге (пункт 16.11 ПДД).
Водитель красного автомобиля находится на второстепенной дороге, но приближается к вам с правой стороны, поэтому ему также нужно уступить дорогу.
Согласно пункту 16.12 ПДД, на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.
Правильный ответ № 3
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