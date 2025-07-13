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Головна Авто Тест ПДР на складному перехресті — чи дозволений поворот

Тест ПДР на складному перехресті — чи дозволений поворот

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 11:15
Тест ПДР : чи дозволений поворот на нетиповому перехресті
Можна повернути? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача на знання загальних положень ПДР. Чи може водій зеленого автомобіля виконати задуманий маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Може виконати.
  2. Не може, порушить правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій виконати поворт?

Водій зеленої машини має намір проїхати перехрестя прямо трохи змістившись праворуч. Перед водієм встановлений знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу", який ніяк не впливає на розвʼязання цієї задачі. 

А знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує, що транспортні засоби можуть їхати лише в напрямку за стрілкою ліворуч. При цьому водію зеленої машини треба спочатку зміститись праворуч, що виведе авто на смугу зустрічного руху, а це заборонено. Але не все так просто.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Перехрестя — це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг".

Поставимо точки на заокруглені краї проїзної частини, з'єднаємо їх та побачимо межі перехрестя.

Тест з ПДР: визначення меж перехрестя

Отже, повернувши трохи праворуч, водій зеленого автомобіля буде рухатись в межах перехрестя, що не є порушенням правил.

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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