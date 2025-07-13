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Главная Авто Тест ПДД на сложном перекрестке — разрешен ли поворот

Тест ПДД на сложном перекрестке — разрешен ли поворот

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 11:15
Тест ПДД: разрешен ли поворот на нетипичном перекрестке
Можно повернуть? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача на знание общих положений ПДД. Может ли водитель зеленого автомобиля выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Может выполнить.
  2. Не может, нарушит правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може водій виконати поворт?

Водитель зеленой машины намерен проехать перекресток прямо немного сместившись вправо. Перед водителем установлен знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу", который никак не влияет на решение этой задачи.

А знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает, что транспортные средства могут ехать только в направлении по стрелке налево. При этом водителю зеленой машины надо сначала сместиться вправо, что выведет авто на полосу встречного движения, а это запрещено. Но не все так просто.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Перекресток — это место пересечения, прилегания или разветвления дорог на одном уровне, границей которого являются воображаемые линии между началом закруглений краев проезжей части каждой из дорог".

Поставим точки на закругленные края проезжей части, соединим их и увидим границы перекрестка.

Тест з ПДР: визначення меж перехрестя

Итак, повернув немного направо, водитель зеленого автомобиля будет двигаться в пределах перекрестка, что не является нарушением правил.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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