Тест з ПДР — хто проїде першим регульоване перехрестя

У кого пріоритет? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. В якому порядку водії проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації??

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Білий автомобіль, червоний, жовтий. Білий автомобіль, жовтий, червоний. Жовтий автомобіль, білий, червоний. Жовтий автомобіль, червоний, білий. Червоний автомобіль, білий, жовтий. Червоний автомобіль, жовтий, білий.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч, водій жовтого проїжджає прямо, а водій червоного розвертається.

Перехрестя обладнане світлофорами, а отже є регульованим. При цьому водієві білого авто на основній секції увімкнений червоний сигнал, але на додатковій світиться зелена стрілочка повороту праворуч, відповідно водіям жовтої та червоної машин має горіти основний зелений.

Тобто рух дозволений одночасно усім автомобілям на перехресті.

В зображеній ситуації найжахливішою помилкою буде думати: якщо світлофори дозволяють рух усім, то роз’їжджатися потрібно за знаками пріоритету, зокрема за 2.3 "Головна дорога", який бачить перед собою водій білого авто.

Насправді читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто жодної переваги за знаком пріоритету в зображеній ситуації бути не може. Тому читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Таким чином водій білої машини проїде перехрестя останнім.

Далі, у ситуації, коли один водій рухається прямо, а на зустрічній смузі другий водій розвертається, то поступитися має останній.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Порядок роз’їзду буде наступним: жовтий автомобіль, червоний, білий .

Правильна відповідь №4

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