Тест ПДР — хто проїде нерегульоване перехрестя першим

Непростий тест ПДР — хто проїде перехрестя першим
Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля проїде першим, а хто — останнім, в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль та вантажівка перші, білий останній.
- Білий автомобіль перший, червоний та вантажівка останні.
- Вантажівка перша, червоний автомобіль останній.
- Червоний автомобіль перший, вантажівка остання.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті червоний автомобіль проїжджає прямо, вантажівка повертає праворуч, а водій білої машини має намір виконати розворот.
Одразу впадає в око, що водій вантажного автомобіля виїжджає з ґрунтової дороги.
В таких випадках згадуємо пункт 1.10 ПДР:
"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".
Тобто, водій вантажівки знаходиться на другорядній дорозі, а значить проїде це перехрестя останнім.
Білий та червоний автомобілі рухаються на зустріч один одному рівнозначною дорогою, але водій білої машини має намір розвернутися.
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Таким чином водій білої машини пропустить червоний автомобіль, який проїде перехрестя першим.
Правильна відповідь №4
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