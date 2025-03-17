Тест ПДР — хто проїде нерегульоване перехрестя першим

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля проїде першим, а хто — останнім, в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль та вантажівка перші, білий останній. Білий автомобіль перший, червоний та вантажівка останні. Вантажівка перша, червоний автомобіль останній. Червоний автомобіль перший, вантажівка остання.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті червоний автомобіль проїжджає прямо, вантажівка повертає праворуч, а водій білої машини має намір виконати розворот.

Одразу впадає в око, що водій вантажного автомобіля виїжджає з ґрунтової дороги.

В таких випадках згадуємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Тобто, водій вантажівки знаходиться на другорядній дорозі, а значить проїде це перехрестя останнім.

Білий та червоний автомобілі рухаються на зустріч один одному рівнозначною дорогою, але водій білої машини має намір розвернутися.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином водій білої машини пропустить червоний автомобіль, який проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь №4

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