Тест ПДД — кто проедет нерегулируемый перекресток первым

Непростой тест ПДД — кто проедет перекресток первым
Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля проедет первым, а кто — последним, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный автомобиль и грузовик первые, белый последний.
- Белый автомобиль первый, красный и грузовик последние.
- Грузовик первый, красный автомобиль последний.
- Красный автомобиль первый, грузовик последний.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке красный автомобиль проезжает прямо, грузовик поворачивает направо, а водитель белой машины намерен выполнить разворот.
Сразу бросается в глаза, что водитель грузового автомобиля выезжает с грунтовой дороги.
В таких случаях вспоминаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".
То есть, водитель грузовика находится на второстепенной дороге, а значит проедет этот перекресток последним.
Белый и красный автомобили движутся навстречу друг другу по равнозначной дороге, но водитель белой машины намерен развернуться.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Таким образом водитель белой машины пропустит красный автомобиль, который проедет перекресток первым.
Правильный ответ №4
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