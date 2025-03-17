Тест ПДД — кто проедет нерегулируемый перекресток первым

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля проедет первым, а кто — последним, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный автомобиль и грузовик первые, белый последний. Белый автомобиль первый, красный и грузовик последние. Грузовик первый, красный автомобиль последний. Красный автомобиль первый, грузовик последний.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке красный автомобиль проезжает прямо, грузовик поворачивает направо, а водитель белой машины намерен выполнить разворот.

Сразу бросается в глаза, что водитель грузового автомобиля выезжает с грунтовой дороги.

В таких случаях вспоминаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

То есть, водитель грузовика находится на второстепенной дороге, а значит проедет этот перекресток последним.

Белый и красный автомобили движутся навстречу друг другу по равнозначной дороге, но водитель белой машины намерен развернуться.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом водитель белой машины пропустит красный автомобиль, который проедет перекресток первым.

Правильный ответ №4

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