Тест по ПДД — кто проедет первым регулируемый перекресток

У кого приоритет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке водители проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Белый автомобиль, красный, желтый. Белый автомобиль, желтый, красный. Желтый автомобиль, белый, красный. Желтый автомобиль, красный, белый. Красный автомобиль, белый, желтый. Красный автомобиль, желтый, белый.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо, водитель желтого проезжает прямо, а водитель красного разворачивается.

Перекресток оборудован светофорами, а значит является регулируемым. При этом водителю белого авто на основной секции включен красный сигнал, но на дополнительной светится зеленая стрелочка поворота направо, соответственно водителям желтой и красной машин должен гореть основной зеленый.

То есть движение разрешено одновременно всем автомобилям на перекрестке.

В изображенной ситуации ужасной ошибкой будет думать: если светофоры позволяют движение всем, то разъезжаться нужно по знакам приоритета, в частности по 2.3 "Главная дорога", который видит перед собой водитель белого авто.

На самом деле читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть никакого преимущества по знаку приоритета в изображенной ситуации быть не может. Поэтому читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Таким образом водитель белой машины проедет перекресток последним.

Далее, в ситуации, когда один водитель движется прямо, а на встречной полосе второй водитель разворачивается, то уступить должен последний.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Порядок разъезда будет следующим: желтый автомобиль, красный, белый .

Правильный ответ №4

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