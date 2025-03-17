Тест по ПДД — кто проедет первым регулируемый перекресток

Тест ПДД на регулируемом перекрестке — кто проедет первым
Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке водители проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Белый автомобиль, красный, желтый.
- Белый автомобиль, желтый, красный.
- Желтый автомобиль, белый, красный.
- Желтый автомобиль, красный, белый.
- Красный автомобиль, белый, желтый.
- Красный автомобиль, желтый, белый.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо, водитель желтого проезжает прямо, а водитель красного разворачивается.
Перекресток оборудован светофорами, а значит является регулируемым. При этом водителю белого авто на основной секции включен красный сигнал, но на дополнительной светится зеленая стрелочка поворота направо, соответственно водителям желтой и красной машин должен гореть основной зеленый.
То есть движение разрешено одновременно всем автомобилям на перекрестке.
В изображенной ситуации ужасной ошибкой будет думать: если светофоры позволяют движение всем, то разъезжаться нужно по знакам приоритета, в частности по 2.3 "Главная дорога", который видит перед собой водитель белого авто.
На самом деле читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
То есть никакого преимущества по знаку приоритета в изображенной ситуации быть не может. Поэтому читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Таким образом водитель белой машины проедет перекресток последним.
Далее, в ситуации, когда один водитель движется прямо, а на встречной полосе второй водитель разворачивается, то уступить должен последний.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Порядок разъезда будет следующим: желтый автомобиль, красный, белый.
Правильный ответ №4
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