Тест ПДР: куди водію дозволений проїзд на перехресті

Який напрямок? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди може продовжити рух водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та праворуч. Праворуч. Прямо та розворот. Праворуч та ліворуч. Усі напрямки, окрім ліворуч. Усі напрямки, окрім праворуч.

Розбір задачі

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На перехресті водієві червоного автомобіля пропонуються чотири траєкторії для продовження руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот.

Перехрестя обладнане світлофором, на якому зелений сигнал дозволяє рух в усіх напрямках. Поруч розташований знак 2.3 "Головна дорога", який, по-перше, не має значення при світлофорі, що працює, по-друге, все одно жодним чином не допоміг би розвʼязати саме цю задачу.

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Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" означає, що повернути ліворуч водію червоного авто категорично заборонено, адже тоді він буде їхати проти потоку. Але цей знак не забороняє розворот.

Також нічого не заважає водію їхати прямо.

Єдиною завадою повернути праворуч є крайня ліва смуга, на якій водій червоного авто находиться.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Але права смуга наразі зайнята жовтим автомобілем, який зламався, що унеможливлює поворот праворуч з правої смуги.

Тому читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Отже, в зображеній ситуації водію червоної машини дозволяються проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч.

Правильна відповідь

№5

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