Тест ПДД: куда водителю разрешен проезд на перекрестке

Какое направление? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Куда может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо и направо. Направо. Прямо и разворот. Направо и налево. Все направления, кроме левого. Все направления, кроме правого.

Разбор задачи

На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются четыре траектории для продолжения движения: прямо, направо, налево и разворот.

Перекресток оборудован светофором, на котором зеленый сигнал разрешает движение во всех направлениях. Рядом расположен знак 2.3 "Главная дорога", который, во-первых, не имеет значения при работающем светофоре, во-вторых, все равно никак не помог бы решить именно эту задачу.

Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" означает, что повернуть налево водителю красного авто категорически запрещено, ведь тогда он будет ехать против потока. Но этот знак не запрещает разворот.

Также ничего не мешает водителю ехать прямо.

Единственной помехой повернуть направо является крайняя левая полоса, на которой водитель красного авто находится.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Но правая полоса сейчас занята желтым автомобилем, который сломался, что делает невозможным поворот направо с правой полосы.

Поэтому читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или предписывающих дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Итак, в изображенной ситуации водителю красной машины разрешается проехать во всех направлениях, кроме налево.

Правильный ответ

№5

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