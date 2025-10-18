Тест ПДР з регулювальником: куди може проїхати автомобіль

Куди можна? Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. В якому напрямку може проїхати автомобіль у зображеній на перехресті ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. У жодному з напрямків У будь-якому з напрямків. Праворуч. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку Прямо та праворуч.

Розбір задачі

На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника, тому звертати увагу на знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" не варто.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".

Регулювальник стоїть до машини повернутий правим боком, рука з жезлом також спрямована праворуч.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"З лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника; збоку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: