Тест ПДР з регулювальником: куди може проїхати автомобіль

Тест ПДР на перехресті — куди може проїхати автомобіль
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. В якому напрямку може проїхати автомобіль у зображеній на перехресті ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Прямо та ліворуч.
- У жодному з напрямків
- У будь-якому з напрямків.
- Праворуч.
- Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку
- Прямо та праворуч.
Розбір задачі
На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника, тому звертати увагу на знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" не варто.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".
Регулювальник стоїть до машини повернутий правим боком, рука з жезлом також спрямована праворуч.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"З лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника; збоку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!