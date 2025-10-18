Відео
Тест ПДР на перехресті — куди може проїхати автомобіль

Тест ПДР на перехресті — куди може проїхати автомобіль

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 11:40
Оновлено: 11:40
Тест ПДР з регулювальником: куди може проїхати автомобіль
Куди можна? Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. В якому напрямку може проїхати автомобіль у зображеній на перехресті ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Прямо та ліворуч.
  2. У жодному з напрямків
  3. У будь-якому з напрямків.
  4. Праворуч.
  5. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку
  6. Прямо та праворуч.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди може проїхати водій червоного авто?

На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника, тому звертати увагу на знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" не варто.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".

Регулювальник стоїть до машини повернутий правим боком, рука з жезлом також спрямована праворуч.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"З лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника; збоку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
