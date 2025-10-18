Видео
Видео

Тест ПДД на перекрестке — куда может проехать автомобиль

Дата публикации 18 октября 2025 11:40
обновлено: 11:40
Тест ПДД с регулировщиком: куда может проехать автомобиль
Куда можно? Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. В каком направлении может проехать автомобиль в изображенной на перекрестке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Ни в одном из направлений
  3. В любом из направлений.
  4. Направо.
  5. Прямо, влево и в обратном направлении
  6. Прямо и направо.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди може проїхати водій червоного авто?

На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика, поэтому обращать внимание на знак 4.5 "Движение прямо или налево" не стоит.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

Регулировщик стоит к машине повернутый правой стороной, рука с жезлом также направлена вправо.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"С левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика; со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо; с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
