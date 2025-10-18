Тест ПДД с регулировщиком: куда может проехать автомобиль

Тест ПДД на перекрестке — куда может проехать автомобиль
Задача по теме о регулировании дорожного движения. В каком направлении может проехать автомобиль в изображенной на перекрестке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Ни в одном из направлений
- В любом из направлений.
- Направо.
- Прямо, влево и в обратном направлении
- Прямо и направо.
Разбор задачи
На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика, поэтому обращать внимание на знак 4.5 "Движение прямо или налево" не стоит.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".
Регулировщик стоит к машине повернутый правой стороной, рука с жезлом также направлена вправо.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"С левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика; со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо; с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".
Правильный ответ
№2
