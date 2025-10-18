Тест ПДД с регулировщиком: куда может проехать автомобиль

Куда можно? Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. В каком направлении может проехать автомобиль в изображенной на перекрестке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Прямо и налево. Ни в одном из направлений В любом из направлений. Направо. Прямо, влево и в обратном направлении Прямо и направо.

Разбор задачи

На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика, поэтому обращать внимание на знак 4.5 "Движение прямо или налево" не стоит.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

Регулировщик стоит к машине повернутый правой стороной, рука с жезлом также направлена вправо.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"С левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика; со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо; с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Правильный ответ

№2

