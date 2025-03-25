Тест ПДР — кому має дати дорогу водій червоного авто на перехресті

У кого пріоритет? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому має поступитися на перехресті водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Синьому автомобілю. Велосипедисту. Велосипедисту та пішоходу. Пішоходу. Має дати дорогу усім. Не мусіть давати дорогу нікому.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, водій червоної машини — ліворуч, велосипедист проїжджає прямо, а пішохід переходить дорогу.

Читаємо пункт 16.2 ПДР:

"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Згідно з цим правилом, водій синього автомобіля має дати дорогу велосипедисту та пішоходу, а водій червоної машини — лише пішоходу. Але читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто водій червоного автомобіля має пропустити не лише пішохода та велосипедиста, а й водія синьої машини.

Правильна відповідь №5

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