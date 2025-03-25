Тест ПДР — кому має дати дорогу водій червоного авто на перехресті

Тест ПДР на перехресті — кому поступиться водій червоного авто
Задача з теми про проїзд перехресть. Кому має поступитися на перехресті водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Синьому автомобілю.
- Велосипедисту.
- Велосипедисту та пішоходу.
- Пішоходу.
- Має дати дорогу усім.
- Не мусіть давати дорогу нікому.
Розбір задачі
На перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, водій червоної машини — ліворуч, велосипедист проїжджає прямо, а пішохід переходить дорогу.
Читаємо пункт 16.2 ПДР:
"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".
Згідно з цим правилом, водій синього автомобіля має дати дорогу велосипедисту та пішоходу, а водій червоної машини — лише пішоходу. Але читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Тобто водій червоного автомобіля має пропустити не лише пішохода та велосипедиста, а й водія синьої машини.
Правильна відповідь №5
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