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Тест ПДР на перехресті — кому поступиться водій червоного авто

25 березня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — кому має дати дорогу водій червоного авто на перехресті
У кого пріоритет? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому має поступитися на перехресті водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Синьому автомобілю.
  2. Велосипедисту.
  3. Велосипедисту та пішоходу.
  4. Пішоходу.
  5. Має дати дорогу усім.
  6. Не мусіть давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Тест з ПДР: кому поступиться водій червоного авто на перехресті?

На перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, водій червоної машини — ліворуч, велосипедист проїжджає прямо, а пішохід переходить дорогу.

Читаємо пункт 16.2 ПДР:

"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Згідно з цим правилом, водій синього автомобіля має дати дорогу велосипедисту та пішоходу, а водій червоної машини — лише пішоходу. Але читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто водій червоного автомобіля має пропустити не лише пішохода та велосипедиста, а й водія синьої машини.

Правильна відповідь №5

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