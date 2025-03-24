Тест ПДР — як роз’їхатися з трамваями на нерегульованому перехресті

Кого пропускаємо? Малюнок "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Яким транспортним засобам зобов’язаний дати дорогу водій зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Синій трамвай. Обидва трамваї. Червоний трамвай та жовте таксі. Червоний трамвай. Має пропустити усіх. Не має пропускати нікого.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті (воно не обладнане світлофорами) водій зеленого авто повертає ліворуч, а водії таксі та обох трамваїв проїжджають прямо.

На перехресті встановлені дорожні знаки пріоритету — водій зеленого авто бачить перед собою 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Таким чином, на головній дорозі знаходяться зелене авто, таксі та червоний трамвай. Синій трамвай рухається другорядною дорогою, а значить залишить перехрестя останнім.

Водій таксі має пропустити зелений автомобіль, позаяк він наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

При цьому водій зеленого авто своєю чергою має дати дорогу червоному трамваю.

Читаємо другу частину пункту 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь №4

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