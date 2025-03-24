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Тест ПДД на перекрестке — как разъехаться с трамваями

24 марта 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД — как разъехаться с трамваями на нерегулируемом перекрестке
Кого пропускаем? Рисунок "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким транспортным средствам обязан уступить дорогу водитель зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Синий трамвай.
  2. Оба трамвая.
  3. Красный трамвай и желтое такси.
  4. Красный трамвай.
  5. Должен пропустить всех.
  6. Не должен пропускать никого.

Разбор задачи

Тестування з ПДР: кого пропустить водій зеленого авто?

На нерегулируемом перекрестке (он не оборудован светофорами) водитель зеленого авто поворачивает налево, а водители такси и обоих трамваев проезжают прямо.

На перекрестке установлены дорожные знаки приоритета — водитель зеленого авто видит перед собой 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Таким образом, на главной дороге находятся зеленое авто, такси и красный трамвай. Синий трамвай движется по второстепенной дороге, а значит покинет перекресток последним.

Водитель такси должен пропустить зеленый автомобиль, поскольку он приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

При этом водитель зеленого авто в свою очередь должен уступить дорогу красному трамваю.

Читаем вторую часть пункта 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ №4

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