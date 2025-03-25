Тест ПДД — кому должен уступить дорогу водитель красного авто на перекрестке

У кого приоритет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен уступить на перекрестке водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синему автомобилю. Велосипедисту. Велосипедисту и пешеходу. Пешеходу. Должен дать дорогу всем. Не должен давать дорогу никому.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, водитель красной машины — налево, велосипедист проезжает прямо, а пешеход переходит дорогу.

Читаем пункт 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении".

Согласно этому правилу, водитель синего автомобиля должен уступить дорогу велосипедисту и пешеходу, а водитель красной машины — только пешеходу. Но читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть водитель красного автомобиля должен пропустить не только пешехода и велосипедиста, но и водителя синей машины.

Правильный ответ №5

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