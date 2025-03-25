Тест ПДД — кому должен уступить дорогу водитель красного авто на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — кому уступит водитель красного авто
Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен уступить на перекрестке водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Синему автомобилю.
- Велосипедисту.
- Велосипедисту и пешеходу.
- Пешеходу.
- Должен дать дорогу всем.
- Не должен давать дорогу никому.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, водитель красной машины — налево, велосипедист проезжает прямо, а пешеход переходит дорогу.
Читаем пункт 16.2 ПДД:
"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении".
Согласно этому правилу, водитель синего автомобиля должен уступить дорогу велосипедисту и пешеходу, а водитель красной машины — только пешеходу. Но читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
То есть водитель красного автомобиля должен пропустить не только пешехода и велосипедиста, но и водителя синей машины.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:
- Тестирование по ПДД: как правильно съезжать с кругового перекрестка?
- Тест по ПДД - разрешено ли водителю бензовоза опережение?
Читайте Новини.LIVE!