Тест ПДР на перехресті — кому поступиться біле авто

Тест ПДР на перехресті — кому поступиться біле авто

Дата публікації: 22 листопада 2025 11:40
Оновлено: 18:38
Тест ПДР: кому на перехресті поступиться біле авто
Хто кого пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому має дати дорогу водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Велосипедисту.
  2. Велосипедисту та водієві трамвая.
  3. Водіям синього автомобіля та трамвая.
  4. Водієві трамвая.
  5. Зобовʼязаний дати дорогу усім.
  6. Може проїхати першим.

Розбір задачі

Тест з ПДР: кому має дати дорогу водій білого авто?

Білий автомобіль повертає ліворуч, а трамвай, синє авто та велосипедист рухаються прямо.

На перехресті відсутні світлофор або регулювальник, також немає знаків пріоритету. Це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, тому водії мають керуватися пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Водій білого автомобіля, повертаючи ліворуч, має перешкоду праворуч — велосипедиста. Отже, йому потрібно дати дорогу велосипедисту. Незалежно від напрямку руху, трамвай має перевагу перед усіма безрейковими транспортними засобами, тому проїде першим. А для водія синього авто біла машина є перешкодою праворуч, тому він проїде перехрестя останнім.

Таким чином, водій білого автомобіля повинен дати дорогу велосипедисту та водієві трамвая.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
