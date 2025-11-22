Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД на перекрестке — кому уступит белое авто

Тест ПДД на перекрестке — кому уступит белое авто

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 11:40
обновлено: 18:38
Тест ПДД: кому на перекрестке уступит белое авто
Кто кого пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Велосипедисту.
  2. Велосипедисту и водителю трамвая.
  3. Водителям синего автомобиля и трамвая.
  4. Водителю трамвая.
  5. Обязан уступить дорогу всем.
  6. Может проехать первым.

Разбор задачи

Тест з ПДР: кому має дати дорогу водій білого авто?

Белый автомобиль поворачивает налево, а трамвай, синий автомобиль и велосипедист движутся прямо.

На перекрестке отсутствуют светофор или регулировщик, также нет знаков приоритета. Это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, поэтому водители должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Водитель белого автомобиля, поворачивая налево, имеет помеху справа — велосипедиста. Следовательно, ему нужно уступить дорогу велосипедисту. Независимо от направления движения, трамвай имеет преимущество перед всеми безрельсовыми транспортными средствами, поэтому проедет первым. А для водителя синего авто белая машина является помехой справа, поэтому он проедет перекресток последним.

Таким образом, водитель белого автомобиля должен уступить дорогу велосипедисту и водителю трамвая.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации