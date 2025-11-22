Тест ПДД: кому на перекрестке уступит белое авто

Кто кого пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Велосипедисту. Велосипедисту и водителю трамвая. Водителям синего автомобиля и трамвая. Водителю трамвая. Обязан уступить дорогу всем. Может проехать первым.

Разбор задачи

Белый автомобиль поворачивает налево, а трамвай, синий автомобиль и велосипедист движутся прямо.

На перекрестке отсутствуют светофор или регулировщик, также нет знаков приоритета. Это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, поэтому водители должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Водитель белого автомобиля, поворачивая налево, имеет помеху справа — велосипедиста. Следовательно, ему нужно уступить дорогу велосипедисту. Независимо от направления движения, трамвай имеет преимущество перед всеми безрельсовыми транспортными средствами, поэтому проедет первым. А для водителя синего авто белая машина является помехой справа, поэтому он проедет перекресток последним.

Таким образом, водитель белого автомобиля должен уступить дорогу велосипедисту и водителю трамвая.

Правильный ответ

№2

