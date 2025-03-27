Тест ПДР — кого пропустить жовте авто на нерегульованому перехресті

Хто останній? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з теми про проїзд перехресть. Якому транспортному засобу зобов’язаний дати дорогу водій жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Червоному автомобілю. Червоному та зеленому автомобілям. Проїде перехрестя останнім. Білому автомобілю. Жодному з автомобілів.

Розбір задачі

Водії зеленого та червоного автомобілів рухаються прямо, водій білого авто повертає ліворуч, а водій жовтого — праворуч.

Перехрестя не обладнане світлофором, але на ньому встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, на головній дорозі, яка змінює свій напрямок, перебувають водії червоного та зеленого автомобілів. Тому саме вони проїдуть перехрестя першими.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

При цьому, траєкторія руху водіїв на головних дорогах перетинається. Тому червоний автомобіль поступиться зеленому, який наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Після цього за тим самим пунктом 16.12 перехрестя проїде водій білого авто, адже він наближається до водія жовтого з правого боку.

Отже, порядок роз’їзду буде таким: зелений автомобіль, червоний, білий, жовтий .

Правильна відповідь №3

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