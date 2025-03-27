Тест ПДД — кого пропустит желтое авто на нерегулируемом перекрестке

Кто последний? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какому транспортному средству обязан уступить дорогу водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Красному автомобилю. Красному и зеленому автомобилям. Проедет перекресток последним. Белому автомобилю. Ни одному из автомобилей.

Разбор задачи

Водители зеленого и красного автомобилей движутся прямо, водитель белого авто поворачивает налево, а водитель желтого — направо.

Перекресток не оборудован светофором, но на нем установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно знакам, на главной дороге, которая меняет свое направление, находятся водители красного и зеленого автомобилей. Поэтому именно они проедут перекресток первыми.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

При этом, траектория движения водителей на главных дорогах пересекается. Поэтому красный автомобиль уступит зеленому, который приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

После этого по тому же пункту 16.12 перекресток проедет водитель белого авто, ведь он приближается к водителю желтого с правой стороны.

Итак, порядок разъезда будет таким: зеленый автомобиль, красный, белый, желтый .

Правильный ответ №3

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