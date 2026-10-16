Складний тест ПДР: хто кому має дати дорогу на перехресті

Проїзд регульованого перехрестя автомобілями та трамваєм. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. На перехресті білий автомобіль повертає ліворуч, червоний — праворуч, а трамвай проїжджає прямо. Кому з учасників руху повинен дати дорогу водій білого авто у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише водієві червоного автомобіля. Лише водієві трамвая. Має дати дорогу обом. Не повинен давати дорогу нікому.

Розбір задачі

На перехресті працює світлофор, на якому увімкнений зелений сигнал. Згідно з пунктом 16.1 ПДР, перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету, зокрема 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги", не діють.

За пунктом 16.6 ПДР, повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч.

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Таким чином, білий автомобіль повертає ліворуч і зобов'язаний поступитися дорогою як зустрічному трамваю, та і червоній машині, що повертає праворуч.

Правильна відповідь №3

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