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Головна Авто Тест ПДР для уважних: яка траєкторія розвороту дозволена

Тест ПДР для уважних: яка траєкторія розвороту дозволена

Ua ru
6 жовтня 2026 20:40
Тест ПДР для досвідчених водіїв: за якою траєкторією дозволений розворот
Траєкторії розвороту жовтого авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку, а також на знання вимог заборонних дорожніх знаків. Водію жовтого автомобіля запропоновані дві траєкторії розвороту: на ділянці дороги (А) та на перехресті (Б). За якою з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Варіант А.
  2. Варіант Б.
  3. Обидва варіанти дозволені.
  4. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений маневр

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє лише поворот, а розворот дозволяє. Також переривчаста дорожня розмітка не заперечує проти виконання маневру.

Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот забороняється: на залізничних переїздах; на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними; у тунелях; за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку; на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті; на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" чи 5.27 "Зона для розвороту".

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Таким чином розворот на перехресті не заборонений, а отже траєкторія А є законною. Також ніщо не забороняє виконати розворот й за траєкторією Б.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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