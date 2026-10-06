Тест ПДР для досвідчених водіїв: за якою траєкторією дозволений розворот

Траєкторії розвороту жовтого авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку, а також на знання вимог заборонних дорожніх знаків. Водію жовтого автомобіля запропоновані дві траєкторії розвороту: на ділянці дороги (А) та на перехресті (Б). За якою з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

Варіант А. Варіант Б. Обидва варіанти дозволені. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє лише поворот, а розворот дозволяє. Також переривчаста дорожня розмітка не заперечує проти виконання маневру.

Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот забороняється: на залізничних переїздах; на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними; у тунелях; за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку; на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті; на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" чи 5.27 "Зона для розвороту".

Читайте також:

Таким чином розворот на перехресті не заборонений, а отже траєкторія А є законною. Також ніщо не забороняє виконати розворот й за траєкторією Б.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: