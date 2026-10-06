Тест ПДД для опытных водителей: по какой траектории разрешен разворот

Тест ПДД для внимательных: какая траектория разворота разрешена
Задача по теме о начале движения и изменении его направления, а также на знание требований запрещающих дорожных знаков. Водителю желтого автомобиля предложены две траектории разворота: на участке дороги (А) и на перекрестке (Б). На какой из них разрешено выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Вариант А.
- Вариант Б.
- Оба варианта разрешены.
- Оба варианта запрещены.
Разбор задачи
Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает только поворот, а разворот разрешает. Также прерывистая дорожная разметка не препятствует выполнению маневра.
Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот запрещается: на железнодорожных переездах; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; в туннелях; при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении; на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, за исключением случаев, когда разворот разрешен на перекрестке; на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" или 5.27 "Зона для разворота".
Таким образом, разворот на перекрестке не запрещен, а значит, траектория А является законной. Также ничто не запрещает выполнить разворот и по траектории Б.
Правильный ответ №3
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