Коварный тест ПДД с регулировщиком: куда разрешено движение

Автомобиль на перекрестке с регулировщиком. Рисунок: Керманич

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика. При этом водителю красного автомобиля предлагаются следующие траектории для дальнейшего движения: направо, прямо, налево и разворот. В каком направлении он может проехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

Прямо и налево. Ни в одном из направлений В любом из направлений. Направо. Прямо, налево и в обратном направлении Прямо и направо.

Разбор задачи

Поскольку на перекрестке находится регулировщик, обращать внимание на знак 4.5 "Движение прямо или налево" не нужно.

Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

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Регулировщик стоит к машине правым боком, рука с жезлом также направлена вправо.

При таком сигнале, в соответствии с пунктом 8.8 ПДД, с правой стороны и сзади регулировщика движение всех транспортных средств запрещено.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: