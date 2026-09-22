Коварный тест ПДД с регулировщиком: куда разрешено движение

Сложный тест ПДД с регулировщиком: куда разрешено движение
Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика. При этом водителю красного автомобиля предлагаются следующие траектории для дальнейшего движения: направо, прямо, налево и разворот. В каком направлении он может проехать в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Ни в одном из направлений
- В любом из направлений.
- Направо.
- Прямо, налево и в обратном направлении
- Прямо и направо.
Разбор задачи
Поскольку на перекрестке находится регулировщик, обращать внимание на знак 4.5 "Движение прямо или налево" не нужно.
Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
Регулировщик стоит к машине правым боком, рука с жезлом также направлена вправо.
При таком сигнале, в соответствии с пунктом 8.8 ПДД, с правой стороны и сзади регулировщика движение всех транспортных средств запрещено.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: