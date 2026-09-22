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Главная Авто Сложный тест ПДД с регулировщиком: куда разрешено движение

Сложный тест ПДД с регулировщиком: куда разрешено движение

Ua ru
22 сентября 2026 20:40
Коварный тест ПДД с регулировщиком: куда разрешено движение
Автомобиль на перекрестке с регулировщиком. Рисунок: Керманич

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика. При этом водителю красного автомобиля предлагаются следующие траектории для дальнейшего движения: направо, прямо, налево и разворот. В каком направлении он может проехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Ни в одном из направлений
  3. В любом из направлений.
  4. Направо.
  5. Прямо, налево и в обратном направлении
  6. Прямо и направо.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

Поскольку на перекрестке находится регулировщик, обращать внимание на знак 4.5 "Движение прямо или налево" не нужно.

Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

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Регулировщик стоит к машине правым боком, рука с жезлом также направлена вправо.

При таком сигнале, в соответствии с пунктом 8.8 ПДД, с правой стороны и сзади регулировщика движение всех транспортных средств запрещено.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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