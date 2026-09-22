Підступний тест ПДР з регулювальником: куди дозволений рух

Складний тест ПДР з регулювальником: куди дозволений рух
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника. Водночас водію червоного автомобіля пропонують наступні траєкторії для подальшого руху: праворуч, прямо, ліворуч та розворот. В якому напрямку він може проїхати у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Прямо та ліворуч.
- У жодному з напрямків
- У будь-якому з напрямків.
- Праворуч.
- Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку
- Прямо та праворуч.
Розбір задачі
Позаяк на перехресті є регулювальник, то звертати увагу на знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" не потрібно.
Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.
Регулювальник стоїть до машини повернутий правим боком, рука з жезлом також спрямована праворуч.
За такого сигналу, відповідно до пункту 8.8 ПДР, з правого боку та спини регулювальника рух усіх транспортних засобів заборонено.
Правильна відповідь №2
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