Підступний тест ПДР з регулювальником: куди дозволений рух

Авто на перехресті з регулювальником. Малюнок: Керманич

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника. Водночас водію червоного автомобіля пропонують наступні траєкторії для подальшого руху: праворуч, прямо, ліворуч та розворот. В якому напрямку він може проїхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. У жодному з напрямків У будь-якому з напрямків. Праворуч. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку Прямо та праворуч.

Розбір задачі

Позаяк на перехресті є регулювальник, то звертати увагу на знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" не потрібно.

Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.

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Регулювальник стоїть до машини повернутий правим боком, рука з жезлом також спрямована праворуч.

За такого сигналу, відповідно до пункту 8.8 ПДР, з правого боку та спини регулювальника рух усіх транспортних засобів заборонено.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: