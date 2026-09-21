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Главная Авто Тест ПДД, в котором ошибаются 76%: разрешен ли поворот направо

Тест ПДД, в котором ошибаются 76%: разрешен ли поворот направо

Ua ru
21 сентября 2026 20:40
Сложный тест ПДД: нарушает ли водитель правила при повороте
Два автомобиля перед перекрестком. Рисунок: Керманич

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водитель синего автомобиля намеревается повернуть направо с левой полосы движения. В то же время в крайней правой полосе остановился зеленый фургон с включенной аварийной сигнализацией. Разрешено ли водителю авто выполнить поворот направо в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

На проезжей части в правой полосе находится сломанный фургон зеленого цвета с включенной аварийной сигнализацией, что создает препятствие для движения.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо или налево либо разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

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При наличии препятствия применяется пункт 10.6 ПДД. В нём указано: если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, допускается отступление от требований пункта 10.4 ПДД, если это не противоречит требованиям запрещающих или предписывающих дорожных знаков, дорожной разметки и не создает опасности или препятствий для других участников движения.

Правая полоса перекрыта сломанным транспортным средством, водитель синего легкового автомобиля имеет право повернуть направо с левой полосы.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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