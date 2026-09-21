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Головна Авто Тест ПДР, де помиляються 76%: чи дозволений поворот праворуч

Тест ПДР, де помиляються 76%: чи дозволений поворот праворуч

Ua ru
21 вересня 2026 20:40
Складний тест ПДР: чи порушує водій під час повороту
Два автомобілі перед перехрестям. Малюнок: Керманич

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водій синього автомобіля має намір повернути праворуч з лівою смуги дороги. Водночас у крайній правій смузі зупинився зелений фургон з увімкненою аварійною сигналізацією. Чи дозволено водієві авто виконати поворот праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

На проїзній частині у правій смузі знаходиться зламаний фургон зеленого кольору з увімкненою аварійною сигналізацією, що створює перешкоду для руху.

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч або ліворуч чи розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

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За наявності перешкоди застосовується пункт 10.6 ПДР. У ньому зазначено: якщо транспортний засіб через свої габарити або з інших причин не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 ПДР, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створює небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху.

Права смуга перекрита зламаним транспортним засобом, водій синього легковика має право повернути праворуч з лівої смуги.

Правильна відповідь №1

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авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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