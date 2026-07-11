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Главная Авто Хитрый тест ПДД о парковке: кто нарушает правила

Хитрый тест ПДД о парковке: кто нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 19:40
Тест ПДД: кто из водителей нарушил правила остановки автомобиля
Парковка трех автомобилей. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. Желтый и красный автомобили припаркованы возле знака на правой стороне дороги, а синий — на левой. Водители каких автомобилей нарушили правила, совершив остановку в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задания дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водители красного и синего автомобилей.
  3. Водители желтого и синего автомобилей.
  4. Водитель желтого автомобиля.
  5. Водитель синего автомобиля.
  6. Все водители нарушили правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

Согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине и сплошной линии разметки) разрешается остановка и стоянка на левой стороне дороги. Поэтому синий автомобиль имел право там остановиться.

На правой стороне установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" вместе с табличкой 7.2.2 "Зона действия", которая указывает, что остановка запрещена от места установки знака и 10 м после него.

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Желтый автомобиль стоит до знака, поэтому он правила не нарушил. Красный автомобиль остановился непосредственно за знаком в пределах 10-метровой зоны, что является нарушением.

Знак 3.34 в соответствии с разделом 3 Приложения 1 к ПДД действует только на той стороне дороги, на которой он установлен, поэтому на синий автомобиль он не распространяется.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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