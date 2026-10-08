Складний тест ПДР про дозволені напрямки руху: 70% помиляються

Складний тест ПДР, де помиляються 70%: куди дозволений рух авто
Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та табличок до них, а також з теми про початок руху і зміну його напрямку. На перехресті водієві білого легковика пропонують три напрямки: прямо, поворот ліворуч та розворот. Куди йому дозволено їхати у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише прямо.
- Прямо та розворот.
- Прямо та ліворуч.
- Лише ліворуч.
- Лише розворот.
- Ліворуч та розворот.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля перебуває перед перехрестям у крайній правій смузі, та бачить дорожній знак 1.26 "Двосторонній рух" з табличкою 7.1.1 "Відстань до об'єкта".
Вони попереджають, що дорога з двостороннім рухом розпочнеться через 800 м. Це означає, що наразі водій рухається дорогою з одностороннім рухом, яка має дві смуги.
Отже, розворот категорично заборонено, адже цей маневр призведе до руху проти загального потоку зустрічною смугою.
Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом ліворуч водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Біле авто стоїть у крайній правій смузі, тому повертати ліворуч водію заборонено.
Правильна відповідь №1
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