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Головна Авто Складний тест ПДР, де помиляються 70%: куди дозволений рух авто

Складний тест ПДР, де помиляються 70%: куди дозволений рух авто

Ua ru
8 жовтня 2026 20:40
Складний тест ПДР про дозволені напрямки руху: 70% помиляються
Біле авто на Т-образному перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та табличок до них, а також з теми про початок руху і зміну його напрямку. На перехресті водієві білого легковика пропонують три напрямки: прямо, поворот ліворуч та розворот. Куди йому дозволено їхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише прямо.
  2. Прямо та розворот.
  3. Прямо та ліворуч.
  4. Лише ліворуч.
  5. Лише розворот.
  6. Ліворуч та розворот.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна їхати

Водій білого автомобіля перебуває перед перехрестям у крайній правій смузі, та бачить дорожній знак 1.26 "Двосторонній рух" з табличкою 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

Вони попереджають, що дорога з двостороннім рухом розпочнеться через 800 м. Це означає, що наразі водій рухається дорогою з одностороннім рухом, яка має дві смуги.

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Отже, розворот категорично заборонено, адже цей маневр призведе до руху проти загального потоку зустрічною смугою.

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом ліворуч водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Біле авто стоїть у крайній правій смузі, тому повертати ліворуч водію заборонено.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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