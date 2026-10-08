Складний тест ПДР про дозволені напрямки руху: 70% помиляються

Біле авто на Т-образному перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та табличок до них, а також з теми про початок руху і зміну його напрямку. На перехресті водієві білого легковика пропонують три напрямки: прямо, поворот ліворуч та розворот. Куди йому дозволено їхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та розворот. Прямо та ліворуч. Лише ліворуч. Лише розворот. Ліворуч та розворот.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля перебуває перед перехрестям у крайній правій смузі, та бачить дорожній знак 1.26 "Двосторонній рух" з табличкою 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

Вони попереджають, що дорога з двостороннім рухом розпочнеться через 800 м. Це означає, що наразі водій рухається дорогою з одностороннім рухом, яка має дві смуги.

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Отже, розворот категорично заборонено, адже цей маневр призведе до руху проти загального потоку зустрічною смугою.

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом ліворуч водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє ліве положення. Біле авто стоїть у крайній правій смузі, тому повертати ліворуч водію заборонено.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: