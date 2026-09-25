Каверзний тест ПДР: які напрямки руху дозволені вантажівці

Тест ПДР для уважних: куди може їхати вантажівка
Задача на знання вимог дорожньої розмітки та з тем про початок руху та зміну його напрямку, а також про розташування транспортних засобів на дорозі. Водію вантажівки запропоновані три траєкторії для подальшого руху: прямо, ліворуч та розворот. Які напрямки йому дозволені у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише прямо.
- Прямо й ліворуч.
- Лише ліворуч.
- Ліворуч і у зворотному напрямку.
- Усі напрямки дозволяються.
Розбір задачі
Вантажівка під'їжджає до перехрестя дороги з чотирма смугами руху в одному напрямку, займаючи третю (другу ліворуч) смугу.
Згідно з горизонтальною дорожньою розміткою 1.18 "Напрямки руху по смугах", з цієї смуги дозволено рух прямо та поворот ліворуч. Проте слід враховувати інші вимоги ПДР для кожного з напрямків.
Відповідно до пункту 10.4 ПДР, розворот дозволяється виконувати лише з крайнього лівого положення на проїзній частині. Вантажівка знаходиться не в крайній лівій смузі, тому розворот заборонено.
Поворот ліворуч дозволений, позаяк виконується відповідно до вказівок розмітки 1.18.
Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку, крайні ліві смуги дозволяється займати лише якщо праві зайняті, або для перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Права частина дороги вільна, тому рухатися прямо з цієї смуги водієві заборонено.
Отже, єдиним дозволеним напрямком руху для вантажівки в цій ситуації є поворот ліворуч.
Правильна відповідь №3
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