Каверзний тест ПДР: які напрямки руху дозволені вантажівці

Варіанти руху вантажівки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожньої розмітки та з тем про початок руху та зміну його напрямку, а також про розташування транспортних засобів на дорозі. Водію вантажівки запропоновані три траєкторії для подальшого руху: прямо, ліворуч та розворот. Які напрямки йому дозволені у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо й ліворуч. Лише ліворуч. Ліворуч і у зворотному напрямку. Усі напрямки дозволяються.

Розбір задачі

Вантажівка під'їжджає до перехрестя дороги з чотирма смугами руху в одному напрямку, займаючи третю (другу ліворуч) смугу.

Згідно з горизонтальною дорожньою розміткою 1.18 "Напрямки руху по смугах", з цієї смуги дозволено рух прямо та поворот ліворуч. Проте слід враховувати інші вимоги ПДР для кожного з напрямків.

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Відповідно до пункту 10.4 ПДР, розворот дозволяється виконувати лише з крайнього лівого положення на проїзній частині. Вантажівка знаходиться не в крайній лівій смузі, тому розворот заборонено.

Поворот ліворуч дозволений, позаяк виконується відповідно до вказівок розмітки 1.18.

Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку, крайні ліві смуги дозволяється займати лише якщо праві зайняті, або для перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Права частина дороги вільна, тому рухатися прямо з цієї смуги водієві заборонено.

Отже, єдиним дозволеним напрямком руху для вантажівки в цій ситуації є поворот ліворуч.

Правильна відповідь №3

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