Хитрий тест ПДР: чи дозволений водію обгін

Схема обгону автомобілем мотоцикла. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про обгін. На регульованому перехресті працює світлофор та горить зелений сигнал. Водій сірого автомобіля увімкнув лівий покажчик повороту та має намір обігнати мотоцикл з боковим причепом, який рухається попереду нього. Зустрічна смуга руху вільна. Чи дозволяється водієві виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо мотоцикл попереду рухається зі швидкістю менш як 30 км/год. Дозволяється за відсутності інших транспортних засобів. Умови, зазначені у варіантах 2 і 3. Забороняється.

Розбір задачі

Правила дорожнього руху передбачають можливість відступати від вимог деяких знаків або ліній розмітки, якщо попереду рухається поодинокий транспортний засіб зі швидкістю менш як 30 км/год. Проте ця норма не стосується правил виконання маневрів на перехрестях.

Згідно з пунктом 14.6 (а) ПДР, на перехрестях обгін категорично забороняється. Ця заборона є абсолютною і діє на будь-яких перехрестях: регульованих чи нерегульованих, незалежно від поточної швидкості попутного транспорту.

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